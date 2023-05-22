رئيس النصر يكشف كواليس صفقة رونالدو.. وحقيقة خدعة "الكباب" والتعاقد مع كريستيانو (فيديو)

كشف رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم، مسلي آل معمر، كواليس التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في ديسمبر 2022، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده بالتراضي مع فريق مانشستر يونايتد، بموجب عقد يمتد حتى صيف 2025، مقابل راتب سنوي ضخم يبلغ 200 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

وقال مسلي آل معمر في جلسة حوارية بمؤتمر الإعلام الوطني في السعودية: "المفاوضات مع كريستيانو رونالدو كانت أسهل من المتوقع بسبب سمعة السعودية الإيجابية خارجيا".

🎙️مسلي آل معمر رئيس نادي #النصر خلال حديثه في #مؤتمر_الإعلام_الوطني:

• المفاوضات مع #كريستيانو_رونالدو كانت في غاية السهولة بسبب سمعة السعودية الإيجابية خارجيا



• قبل أعوام لم نكن نتخيل حضور نجوم عالميين مثل الأسطورة البرتغالية أو لاعبين أقل منه شهرة pic.twitter.com/vpV8pG4mGO — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 22, 2023

وأضاف: "قبل أعوام لم نكن نتخيل حضور نجوم عالميين مثل رونالدو أو حتى لاعبين أقل منه شهرة".

وأشار رئيس نادي النصر إلى أن الطلبات على قمصان فريق "العالمي" من خارج المملكة باتت أكثر من الداخل بعد ضم رونالدو.

ونفى آل معمر التصريحات التي نُسبت إليه بخصوص ندمه على ضم كريستيانو، حيث قال: "الشائعات في مواقع التواصل مزعجة وعلينا محاربتها، أحدهم وضع تعليقا ساخرا ونسبه إليّ وذكر أنني قلت إنني تعرضت للاحتيال مرتين في حياتي الأولى في محل كباب والثانية بالتعاقد مع رونالدو، وللأسف صحيفة عالمية نقلت الخبر وفي الأساس هي شائعة".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) شارك في 17 مباراة مع نادي النصر هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

المصدر: وسائل إعلام