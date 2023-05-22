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بالفيديو.. لفظ بذيء أمام الملايين.. هالاند يتعرض لموقف "مخجل"!

الرياضة

بالفيديو.. لفظ بذيء أمام الملايين.. هالاند يتعرض لموقف
AFP
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تعرض النجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي لموقف محرج عندما ظهر عبر شاشات التلفاز عقب مباراة فريقه أمام تشيلسي في الجولة الـ37 من بطولة الدوري الممتاز.

واقتحم هالاند مقابلة لزميله في الفريق جاك جريليش كان يجريها مع شبكة "سكاي سبورت"، أثناء احتفالات الفريق ببطولة الدوري في ملعب الاتحاد.

ودون أي نوع من التقدير لكون فريقه يقوم بالمقابلة على الهواء بشكل مباشر قال: "أنا ***** أحبك، وأنت تعلم ذلك"، لينفجر الجميع ضاحكا قبل مغادرة هالاند لمنطقة المقابلة.

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الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي

وسجل المهاجم البالغ 22 عاما هدفه السادس والثلاثين في البريميرليغ هذا الموسم، ليواصل الإضافة على رقمه الخاص بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، ويكسر رقما قياسيا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد توج بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي عقب خسارة أرسنال أمام نظيره نوتنجهام مساء السبت الماضي.

ويستطيع مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه إنتر في نهائي دوري الأبطال الساعي إلى إحرازها للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: "وسائل إعلام"

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