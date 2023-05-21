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شاهد.. فينيسيوس يتعرض لطرد تاريخي في لقاء فالنسيا

الرياضة

شاهد.. فينيسيوس يتعرض لطرد تاريخي في لقاء فالنسيا
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شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا" اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي.

وبدأت الاشتباكات بعدما تباطأ أحد لاعبي فالنسيا في منح الكرة للاعبي ريال مدريد من أجل تنفيذ ركلة ركنية، ليتجمعوا حوله، بينما ذهب لاعبو فالنسيا للدفاع عن زميلهم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس جونيور بسبب اعتدائه خلال الاشتباكات على هوغو دورو لاعب فالنسيا في الدقيقة "90+7".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما و313 يوما، هو أصغر مهاجم في ريال مدريد يطرد في إحدى مباريات الدوري الإسباني بالقرن الـ21.

وأضافت الشبكة: "فينيسيوس تجاوز مواطنه روبينيو الذي تلقى طردا ضد إشبيلية في مايو 2007 بعمر 23 عاما و101 يوم".

تجدر الإشارة إلى أن مباراة فالنسيا وريال مدريد انتهت بخسارة النادي الملكي بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

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