شاهد.. فينيسيوس يتعرض لطرد تاريخي في لقاء فالنسيا

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا" اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي.

وبدأت الاشتباكات بعدما تباطأ أحد لاعبي فالنسيا في منح الكرة للاعبي ريال مدريد من أجل تنفيذ ركلة ركنية، ليتجمعوا حوله، بينما ذهب لاعبو فالنسيا للدفاع عن زميلهم.

لاعب فالنسيا يخنق فينيسيوس والبرازيلي يضربه ، الحكم يطرد فينيسيوس ولاعب فالنسيا ما حصل شي



في كل مباراة خارج البرنابيو يتعرض فينيسيوس لجميع أنواع الضرب والسب والع.نصرية#فالنسيا_ريال_مدريدpic.twitter.com/XFrkgjJAIm — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) May 21, 2023

🚨 La agresión a Vinicius que no llegó al VAR. Un partido que no se debió terminar después de los insultos racistas. pic.twitter.com/MD2xfqxzfQ — madridistaReal (@RMadridistaReal) May 21, 2023

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس جونيور بسبب اعتدائه خلال الاشتباكات على هوغو دورو لاعب فالنسيا في الدقيقة "90+7".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما و313 يوما، هو أصغر مهاجم في ريال مدريد يطرد في إحدى مباريات الدوري الإسباني بالقرن الـ21.

1 - At 22 years and 313 days, Vinícius Júnior is the youngest Real Madrid striker to be sent off in a LaLiga game in the 21st century, surpassing Robinho against Sevilla in May 2007 (23y 101d). Tension. pic.twitter.com/BHspM75oBE — OptaJose (@OptaJose) May 21, 2023

وأضافت الشبكة: "فينيسيوس تجاوز مواطنه روبينيو الذي تلقى طردا ضد إشبيلية في مايو 2007 بعمر 23 عاما و101 يوم".

تجدر الإشارة إلى أن مباراة فالنسيا وريال مدريد انتهت بخسارة النادي الملكي بهدف دون رد.

المصدر: وكالات