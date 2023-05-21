دورة روما.. الروسي مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية
انتزع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، باكورة ألقابه على الملاعب الترابية إثر تغلبه على الدنماركي هولغر رونه، يوم الأحد في نهائي دورة روما للماسترز في التنس.
وجاء فوز الروسي على منافسه الدنماركي المصنف سابعا عالميا، بمجموعتين دون رد وبواقع 7-5 و7-5.
CLAY-COURT SPECIALIST 🧡🏆— ATP Tour (@atptour) May 21, 2023
The moment @DaniilMedwed captured his first title on the surface!@InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/fFK6nqax1K
ويعتبر تتويج مدفيديف مفاجئا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية كما خرج عند الحاجز الأول في ثلاث مشاركات له سابقة في دورة روما.
🏆 Fifth title of the season— ATP Tour (@atptour) May 21, 2023
🧱 First clay-court title
📈 20th career tour-level title
Congratulations, @DaniilMedwed 👏@InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/QC7J4eTswW
واللقب هو العشرون لمدفيديف خلال مسيرته بينها 18 على الملاعب الصلبة وواحد على الملاعب العشبية.
وسيمسح هذا التتويج للنجم الروسي بالارتقاء إلى المركز الثاني في تصنيف اللاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.
المصدر: وكالات