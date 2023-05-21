دورة روما.. الروسي مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية

انتزع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، باكورة ألقابه على الملاعب الترابية إثر تغلبه على الدنماركي هولغر رونه، يوم الأحد في نهائي دورة روما للماسترز في التنس.

وجاء فوز الروسي على منافسه الدنماركي المصنف سابعا عالميا، بمجموعتين دون رد وبواقع 7-5 و7-5.

ويعتبر تتويج مدفيديف مفاجئا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية كما خرج عند الحاجز الأول في ثلاث مشاركات له سابقة في دورة روما.

واللقب هو العشرون لمدفيديف خلال مسيرته بينها 18 على الملاعب الصلبة وواحد على الملاعب العشبية.

وسيمسح هذا التتويج للنجم الروسي بالارتقاء إلى المركز الثاني في تصنيف اللاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات