أول رد فعل لنادي طرابزون التركي بعد واقعة البصق على لاعبه المصري تريزيغيه

أدان نادي طرابزون سبور، واقعة البصق على لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام فنربخشة 1-3، في الدوري التركي لكرة القدم.

ونشر طرابزون صورة يظهر خلالها لاعب فنربخشة، سامت أكايدين، وهو يبصق على تريزيغيه اثناء سجوده احتفالا بتسجيله الهدف الأول لفريقه وكتب: "هذا شيء مقزز، ندين بشدة الفعل اللاأخلاقي ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مباراتنا مع فنربخشة".

BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!



Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.



Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023

وأضاف البيان "إنه فعل مشين أن يتخذ لاعب فنربخشة سامت أكايدين، انعطافا ثم يبصق على لاعبنا أثناء سجوده للاحتفال بتسجيل هدف".

🔴 بيان حول واقعة البصق على تريزيجيه أثناء سجوده



نادي طرابزون التركي يدين واقعة بصق لاعب فنربخشه التركي صمد أكايدين على الدولي المصري لاعب طرابزون، محمود ترزيجيه أثناء سجوده بعد احتفاله بهدف خلال الفوز 3-1 على فنربخشه، الخميس الماضي، في الدوري التركي.



الواقعة أثارت جدلاً واسعًا… pic.twitter.com/S2i9cAY0nj — Khaled Attia (@kh_attia) May 20, 2023

Samet Akaydın & Trezeguet olayının en net açısı. pic.twitter.com/ewk1HNtUMG — Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 20, 2023

وتابع "نتوقع من الجهات المسؤولة أن تتفاعل مع سلوك سامت أكايدين، وندعو الاتحاد التركي لاتخاذ إجراء عاجل، بما في ذلك فنربخشة نفسه".

وأكمل البيان "ندعو المجتمع الرياضي للتعاون من أجل إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والحب والاحترام، ورفض العدوان والأفعال المشينة وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".

المصدر: trabzonspor.org.tr