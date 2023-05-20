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أول رد فعل لنادي طرابزون التركي بعد واقعة البصق على لاعبه المصري تريزيغيه

الرياضة

أول رد فعل لنادي طرابزون التركي بعد واقعة البصق على لاعبه المصري تريزيغيه
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أدان نادي طرابزون سبور، واقعة البصق على لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام فنربخشة 1-3، في الدوري التركي لكرة القدم.

ونشر طرابزون صورة يظهر خلالها لاعب فنربخشة، سامت أكايدين، وهو يبصق على تريزيغيه اثناء سجوده احتفالا بتسجيله الهدف الأول لفريقه وكتب: "هذا شيء مقزز، ندين بشدة الفعل اللاأخلاقي ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مباراتنا مع فنربخشة".

وأضاف البيان "إنه فعل مشين أن يتخذ لاعب فنربخشة سامت أكايدين، انعطافا ثم يبصق على لاعبنا أثناء سجوده للاحتفال بتسجيل هدف".

وتابع "نتوقع من الجهات المسؤولة أن تتفاعل مع سلوك سامت أكايدين، وندعو الاتحاد التركي لاتخاذ إجراء عاجل، بما في ذلك فنربخشة نفسه".

وأكمل البيان "ندعو المجتمع الرياضي للتعاون من أجل إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والحب والاحترام، ورفض العدوان والأفعال المشينة وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".

المصدر: trabzonspor.org.tr

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