الأهلي المصري يقدم اعتذاره لنادي الترجي التونسي

قدم الأهلي المصري اعتذاره لمسؤولي الترجي، بسبب المضايقات التي تعرض لها الفريق التونسي أثناء توجهه أمس الخميس لإجراء التدريبات في ملعب القاهر قبل مواجهة المارد الأحمر.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة مواجهة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الأهلي على حسابه في موقع "تويتر": "بناء على تكليف من محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، توجه وفد من النادي ضم المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس، إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي الشقيق".

🔴| وفد الأهلي يزور بعثة الترجي ويعتذر عن «المضايقات» التي تعرضت لها حافلة الفريق.🦅 pic.twitter.com/oZlK5fCWLQ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 19, 2023

وأضاف: "قدم مرتجي والدماطي اعتذارا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس، أثناء دخول الفريق التونسي لاستاد القاهرة لأداء المران الرئيسي".

وأردف: "أكد وفد الأهلي عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين، وأن ما حدث من (قلة) تصرف مرفوض من الجميع، خصوصا أن رجال الأمن بذلوا قصارى جهدهم للقضاء على مثل هذه التصرفات (الخارجة)، وأن بعثة الترجي محل اهتمام وتقدير بالغ من الجميع".

وأتم: "هناك ترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني، وأن الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة نادي الترجي صاحب التاريخ الكبير".

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي في تونس انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

المصدر: alahlyegypt.com