أول تعليق لمدرب ليفربول بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي

أصر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول على أن إيقافه لن يكون له تأثير سلبي على محاولة ليفربول اللحاق بمانشستر يونايتد في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوقف كلوب مباراتين بعد تشكيكه في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز "الريدز" على توتنهام في أبريل الماضي ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي.

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وتم تعليق الإيقاف الخاص بالمباراة الثانية حتى نهاية الموسم المقبل، في حال لم يرتكب المدرب الألماني أي انتهاكات أخرى في تلك الفترة.

وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة، بعد صدور قرار معاقبته من قبل الاتحاد الإنجليزي "توقعت عقوبة مع كل الأشياء التي نعرفها وكل الأشياء التي يمكن أن نسمعها".

وتابع "كان الناس من حولي سلبيين للغاية، وكانوا يعتقدون أن الأمر سيكون أطول. لذا، هناك مباراة واحدة، لا بأس".

ويأتي إيقاف كلوب في فترة حساسة بالنسبة لليفربول، خامس الدوري، حيث يطمح لإنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى المسابقة القارية الأم دوري أبطال أوروبا، إذ يتخلف حاليا عن مانشستر يونايتد الرابع بنقطة واحدة إلا أن الأخير لديه مباراة مؤجلة.

وحقق "الريدز" الفوز في مبارياته السبع الأخيرة،

ويواجه نظيره أستون فيلا غدا السبت ضمن منافسات المرحلة 37 ما قبل الأخيرة من الدوري وهي المباراة التي سيغيب عنها كلوب.

المصدر: وكالات