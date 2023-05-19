جونز يغادر مانشستر يونايتد بعد 12 عاما قضاها مع النادي

يغادر المدافع فيل جونز الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، نادي مانشستر يونايتد، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في نهاية الموسم الحالي بعد 12 عاما قضاها في ملعب "أولد ترافورد".

وأفاد فريق "الشياطين الحمر" في بيان، بأن جونز الذي لاحقته لعنة الإصابات ويعاني لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية سيغادر يونايتد عند انتهاء عقده في يونيو المقبل.

ومن جانبه، كتب جونز الذي لم يقرر مستقبله في الملاعب عبر صفحته على "تويتر" قائلا "هذا ليس وقت الحزن. لقد حان الوقت للنظر إلى الخلف بالنسبة لي ولعائلتي، والشعور بالسعادة لأنني تمكنت من عيش حلم في يونايتد".

Letter to the fans. pic.twitter.com/fmNV1eR9np — Phil Jones (@PhilJones4) May 19, 2023

وأضاف "يمكنني دائما القول لعائلتي وأصدقائي إنه لا يستطيع الكثير من الناس اللعب لهذا النادي، وأن يكونوا دائما ضمن تاريخه وأن يكونوا قادرين على النظر إلى الوراء مع هذا الكم الكبير من الذكريات السعيدة".

وأردف "تمنيت لو كان بإمكاني اللعب أكثر. تمنيت لو كان بإمكاني تقديم المزيد للعديد من اللاعبين الذين لعبت إلى جانبهم...".

ودافع اللاعب البالغ 31 عاما عن ألوان يونايتد الذي انضم إلى صفوفه قادما من بلاكبيرن عام 2011، خلال 229 مباراة وسجل 6 أهداف وساهم في فوزه بلقب الدوري (2012-2013) والكأس (2015-2016) ويوروبا ليغ (2016-2017).

ولم يخض جونز أي مباراة مع يونايتد منذ قرابة عام، مكتفيا بـ13 مباراة فقط منذ بداية موسم 2019-2020.

المصدر: وكالات