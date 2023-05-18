السعودية.. حقيقة معاقبة النصر والطائي بالهبوط لدوري الدرجة الأولى

يواجه نادي الطائي، منذ خسارته الثلاثاء الماضي أمام النصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، اتهامات خطيرة للغاية بـ"تفويت" مباراته أمام النصر.

وبعد خسارة الطائي أمام النصر بهدفين دون رد، خرجت تلميحات بـ"التلاعب والتفويت"، مع زعم البعض بإمكانية صدور قرارات بإنزال الفريقين لدوري الدرجة الأولى بسبب هذا الأمر.

وأمام كل هذه الاتهامات، كشف الإعلامي الرياضي صالح الفهيد، عن رصد الإدارة القانونية بالطائي، جميع التغريدات التي تتضمن اتهامات للنادي "تصريحا أو تلميحا"، حول نزاهة مباراة النصر.

وأعلن الفهيد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تقديم الإدارة القانونية بنادي الطائي، شكاوى ضد مروجي هذه الشائعات.

تقوم الادارة القانونية بنادي #الطائي برصد التغريدات التي تتضمن اتهامات لنادي الطائي (تصريحا او تلميحا) حول نزاهة مباراة الطائي مع شقيقه #النصر .. وستقوم بتقديم شكاوى ضد اصحابها.

استسهال البعض القى التهم جزافا على الكيانات الرياضية ورجالها، والتعاطي مع هذا النوع من الاتهامات بخفة… — صالح الفهيد (@salehalfahid) May 18, 2023

وأضاف: "استسهال البعض ألقى التهم جزافا على الكيانات الرياضية ورجالها، والتعاطي مع هذا النوع من الاتهامات بخفة عواقبه ستكون وخيمه على من يتورط بذلك".

من ناحيته، نفى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، تورط "العالمي" أو أي من مسؤوليه، في تلاعب بنتائج المباريات، كما يدعي البعض.

اعلام التحالف وجماهيرهم جالسين يلمحون ان #النصر عليه حادثة تلاعب نتائج 😂😂

خذوها قاعدة

مبادئ #النصر لن تصلوا لها

فرئيسه لايفاوض لاعبين بالسناب

ولا عليه قضايا رياضية بتزوير وغيرها

بيئة نظيفة جداً والمؤسسة الرياضية تفخر بها

النصراويين يختلفون معه بالنتائج لكن يراهنون على نظافته

. pic.twitter.com/CYJCYWNMbn — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 18, 2023

وكتب المريسل عبر حسابه بـ"تويتر": "خذوها قاعدة.. مبادئ النصر لن تصلوا لها، فرئيسه لا يفاوض لاعبين بالسناب، ولا عليه قضايا رياضية بتزوير وغيرها"، مؤكدا على أن بيئة "العالمي"، نظيفة للغاية.

جدير بالذكر أن النصر بفوزه على الطائي، رفع رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وقلص الفارق إلى ثلاث نقاط بينه والمتصدر نادي الاتحاد، قبل نهاية منافسات المسابقة بثلاث جولات.

المصدر: وكالات