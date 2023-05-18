المبارزون الروس يغيبون عن بطولة العالم

سيغيب المبارزون الروس عن مرحلتين من سباق الجائزة الكبرى لبطولة العالم بالمبارزة والمقرر إقامتهما في اسطنبول وشنغهاي.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للمبارزة إلغار مامادوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي " الروسية: "ما نوع المشاركة في المسابقات الدولية التي يمكن أن نتحدث عنها إذا لم يكن لدينا حتى قائمة من الرياضيين المعترف بهم من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة للمشاركة في المسابقات؟".

وأكد أن المنظمة لم تتمكن من إعداد الوثائق في الوقت المحدد.

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في 11 مايو الجاري، رفض الاتحاد الدولي للمبارزة السماح لبعض الرياضيين الروس الأولمبيين بالمشاركة في المسابقات الدولية، منهم بطلات الأولمبياد الروسيات صوفيا فيليكايا ويانا يغوريان وصوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا وبطل العالم مرتين كميل إبراغيموف وبطل العالم أربع مرات فينيامين ريشيتنيكوف ورياضيين واعدين آخرين لم يحصلوا على إذن للمشاركة في المسابقات الدولية.

وأعرب دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، عن موقف الكرملين من هذا الوضع: "نحن نعتبر أنه من الخطأ تماما محاولة ربط مشاركتهم في المسابقات الدولية ببعض المتطلبات السياسية".

في 10 مارس الماضي، سمح الاتحاد الدولي للمبارزة للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في البطولات الدولية، وكان من المتوقع أن تتم دعوة المنتخبات للمشاركة في وضع محايد في موعد لا يتجاوز منتصف أبريل، إلا أن العملية تأخرت بسبب الملاحظات الدقيقة في توصيات اللجنة الأولمبية الدولية.

المصدر: "ريا نوفستي"