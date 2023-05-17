شروط مشاركة الروس في بطولات رفع الأثقال الدولية

حدد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال شروط المشاركة في البطولات الدولية أمام الرياضيين الروس.

ووفقا لبيان من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال: "يتعين على الرياضيين والإداريين ارتداء ملابس بألوان محايدة، ويجب أن تكون رمادية اللون".

وتابع: "ولا ينبغي أن تكون هناك نقوش ورسومات على الأزياء، ويحظر على الرياضيين من روسيا التحدث علانية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

AFP

كما ستتم معاقبة الرياضيين في حالة انتهاك شروط الوضع المحايد، وتتمتع لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سلطة فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار على الرياضي أو الإداري، وقد يتم تغريم الاتحاد الوطني لغرامة تصل 100 ألف دولار.

وفي 12 مايو الجاري أصبح بإمكان الرياضيين الروس المشاركة في بطولات المنظمة بوضع محايد، مع التأكد من عدم وجود روابط بين الرياضيين والقوات المسلحة وأجهزة أمن الدولة في بلادهم.

المصدر: "وكالة تاس"