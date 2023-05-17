احتفال على طريقة رونالدو يشعل معركة بين نجوم الهلال والاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)
أثارت الاحتفالية الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، أحداثا مؤسفة في كلاسيكو الهلال والاتحاد، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أمس الأربعاء.
وأهدر الاتحاد تقدمه (2-0)، ليسقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأدرك النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح نادي الهلال، التعادل لفريقه عن طريق هدف أسكنه الشباك في الثواني الأخيرة من عمر الكلاسيكو، وذهب ليحتفل أمام جماهير العميد الاتحادي، على طريقة رونالدو "Siii".
الأمر الذي أثار غضب جماهير الاتحاد التي تواجدت في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، لتقوم برمي ديلجادو بزجاجات المياه و"الشبشب".
احتفال ميشايل بالهدف وردة فعل غريبة من الجمهور !!— محمد الهذلي 🇸🇦 (@Mal_hothaly) May 16, 2023
.#الهلال_الاتحادpic.twitter.com/41RK4AsRPc
من جهة أخرى توجه نجوم نادي الاتحاد، إلى اللاعب البرازيلي، واشتبكوا معه في مشهد مشين للغاية، قبل تدخل بعض من أفراد الجهازين الفني والإداري في الفريقين، لفض الاشتباك.
أحداث الكلاسيكو بعد هدف الهلال الثاني#الهلال_الاتحاد | #SSCpic.twitter.com/M1l6NA9mtR— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
يذكر أن التعادل مع الهلال، قلص الفارق بين الاتحاد "المتصدر" بـ63 نقطة، ونادي النصر "الوصيف" إلى 3 نقاط فقط، قبل نهاية الموسم من الدوري بثلاث جولات.
المصدر: "وسائل إعلام"