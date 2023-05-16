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شاهد.. جماهير نادي الطائي السعودي تستفز رونالدو فعاقبها البرتغالي

الرياضة

شاهد.. جماهير نادي الطائي السعودي تستفز رونالدو فعاقبها البرتغالي
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حاولت جماهير الطائي، استفزاز قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مواجهة الفريقين مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وهتفت الجماهير المتواجدة في ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فور ذكر المذيع الداخلي للملعب، اسم رونالدو قبيل انطلاق المباراة.

ورد رونالدو على استفزازه من قبل جماهير الطائي بقيادته فريقه للفوز بهدفين دون رد من خلال تسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله تاليسكا الثاني.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رونالدو للاستفزاز من قبل الجماهير منذ انتقاله إلى النصر، حيث حرصت معظم جماهير الأندية السعودية التي واجهها النصر على استفزاز "الدون" بالهتاف باسم غريمه التقليدي ميسي.

المصدر:وكالات

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