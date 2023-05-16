شاهد.. جماهير نادي الطائي السعودي تستفز رونالدو فعاقبها البرتغالي

حاولت جماهير الطائي، استفزاز قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مواجهة الفريقين مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وهتفت الجماهير المتواجدة في ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فور ذكر المذيع الداخلي للملعب، اسم رونالدو قبيل انطلاق المباراة.

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جماهير الطائي تردد اسم الأسطورة ليو ميسي قبل مواجهة النصر وكرستيانو رونالدو:



Messi .. Messssi .. Messsssi



♥️



pic.twitter.com/Bf90gBp4TA — Abokr Omar (@Abokr10) May 16, 2023

ورد رونالدو على استفزازه من قبل جماهير الطائي بقيادته فريقه للفوز بهدفين دون رد من خلال تسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله تاليسكا الثاني.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رونالدو للاستفزاز من قبل الجماهير منذ انتقاله إلى النصر، حيث حرصت معظم جماهير الأندية السعودية التي واجهها النصر على استفزاز "الدون" بالهتاف باسم غريمه التقليدي ميسي.

المصدر:وكالات