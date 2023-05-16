مدرب غالطة سراي يحسم مصير مصطفى محمد

سيعود المهاجم المصري مصطفى محمد، إلى فريقه غالطة سراي عقب انتهاء إعارته إلى نانت الفرنسي، بقرار من المدير الفني للفريق التركي، أوكان بوروك.

وتنتهي إعارة مصطفى محمد إلى نانت بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي الفرنسي لم يتحرك لتفعيل بند شراء عقد اللاعب نهائيا.

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وكشفت صحيفة "fotomac" التركية عن موافقة بوروك بشأن عودة مصطفى محمد في الموسم المقبل لقيادة هجوم غالطة سراي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصطفى محمد سينضم لمعسكر إعداد غالطة سراي للموسم الجديد وفقا لقرار المدير الفني.

ويسعى المدير الفني التركي للاعتماد على المهاجم المصري في ظل احتمالية رحيل المخضرم الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن غالطة سراي.

وكان مصطفى محمد انضم إلى غالطة سراي قادما من الزمالك في يناير 2021 قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نانت في صيف العام الماضي.

المصدر: وكالات