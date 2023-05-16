مورغان: أرسنال كان سيتوج بالدوري لم ضم رونالدو

تطرق الصحفي البريطاني بيرس مورغان مجددا لموضوع عدم تواصل أي فريق أوروبي مع كريستيانو رونالدو قبل انتقاله إلى النصر السعودي مؤكدا أن أرسنال كان سيتوج بالدوري الإنجليزي لو ضم الدون.

ورحل رونالدو (38 عاما)، عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب خروجه في حوار مع مورغان بالذات هاجم فيه إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب تين هاغ، ما أدى إلى فك الشراكة بالتراضي بين اللاعب البرتغالي والنادي الإنجليزي، قبل انتقال "الدون" إلى نادي النصر.

وقبل توقيعه مع النصر في صفقة ضخمة، ارتبط رونالدو بالعديد من الأندية الأوروبية على غرار بايرن ميونخ، وتشيلسي، ونابولي.

ويعتقد مورغان أن أرسنال فوت على نفسه فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي بعد تجاهل الفرصة التاريخية للتعاقد مع رونالدو.

Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season - as he was keen to do btw - we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC — Piers Morgan (@piersmorgan) May 16, 2023

وكتب مورغان المعروف بتشجيعه لنادي أرسنال، عبر حسابه على موقع "تويتر": "اسخروا ما شئتم، لكن إذا كنا تعاقدنا مع رونالدو عندما رحل عن يونايتد حتى نهاية الموسم، كما كان يريد بالمناسبة، كنا سنفوز بالدوري".

وأضاف: "إنه يعرف كيف يفوز بالألقاب الكبيرة، وكيف يسجل الأهداف عندما يكون الأمر مهما حقا".

يذكر أن أرسنال فقد عمليا فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد الخسارة من برايتون في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، إذ بات على بعد أربع نقاط من المتصدر مانشستر سيتي قبل جولتين من انقضاء المسابقة علما بأن "السيتي" له مباراة مؤجلة.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات لحسم اللقب بغض النظر عن النتائج التي سيحققها أرسنال في مباراتيه المتبقيتين.

المصدر: حساب مورغان على "ـويتر"