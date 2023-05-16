لإغاظة محمد صلاح.. هدية غير متوقعة لإرلينغ هالاند!

تلقى النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي هدية غير متوقعة من جمهور نادي إيفرتون للاحتفال برقمه القياسي الجديد في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البالغ 22 عاما هدفه السادس والثلاثين في البريميرليغ هذا الموسم، ليواصل الإضافة على رقمه الخاص بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على الرقم القياسي للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 32 هدفا في 38 مباراة من الدوري الإنجليزي، ويبدو أن جمهور إيفرتون قرر مكافأته على ذلك، بالنظر إلى العداوة بين قطبي مدينة ليفربول.

وبعد صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين إيفرتون ومانشستر سيتي الأحد الماضي ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، قرر جمهور "التوفيز" الاحتفال بموسم هالاند الاستثنائي من خلال تقديم هدية تذكارية له.

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وقدم جمهور إيفرتون حذاء إلى هالاند، مكتوب عليه: "إرلينغ هالاند، الهداف القياسي في الدوري الإنجليزي، من جماهير إيفرتون".

ورد هالاند من جانبه التحية إلى جمهور إيفرتون، حيث شارك صورة الهدية عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، إلى جانب تعليق بسيط يشكرهم فيه عليها.

المصدر: "وسائل إعلام"