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محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد

الرياضة

محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد
AFP
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واصل النجم المصري محمد صلاح أرقامه المميزة رفقة ليفربول، وذلك في مباراة فريقه أمام مضيفه ليستر سيتي، الاثنين، على ملعب كينج باور، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح 3 أهداف في تلك المباراة بواقع هدفين لكورتيس جونز، إضافة لهدف سجله ترينت ألكسندر أرنولد.

وبحسب أرقام "سكواكا" لا يوجد سوى لاعبين اثنين نجحا في تسجيل 10 أهداف على الأقل وصناعة 10 أهداف على الأقل في البريميرليغ هذا الموسم، هما بوكايو ساكا (أرسنال) وصلاح الذي لحق به اليوم.

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ونجح 4 لاعبين فقط في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة بالبريميرليغ هذا الموسم: روبرتو فيرمينو ولياندرو تروسارد وميشيل أوليسيه إضافة إلى صلاح.

ورفع صلاح رصيده من صناعة الأهداف إلى 57 "أسيست" في البريميرليغ، ليتخطى أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا (56).

المصدر: "وكالات"

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