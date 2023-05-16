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الذكاء الاصطناعي يحسم صراع ليفربول ومانشستر يونايتد بشأن دوري أبطال أوروبا

الرياضة

الذكاء الاصطناعي يحسم صراع ليفربول ومانشستر يونايتد بشأن دوري أبطال أوروبا
Legion-Media
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نشر موقع bettingexpert تنبؤات كمبيوتر عملاق بناء على الخوارزميات والبيانات عن الترتيب النهائي للموسم في الدوري الإنجليزي وبالتالي الكشف عن هوية المتأهلين للبطولات الأوروبية.

وأفقدت الهزيمة أرسنال أمام برايتون الأحد الماضي، فرصة نيل اللقب لصالح مانشستر سيتي الذي يحتاج إلى نقطتين فقط للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والقتال من أجل البقاء ما زال ملتهبا.

ويتنافس كل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وليفربول على احتلال مراكز دوري أبطال أوروبا، بينما يأمل إيفرتون وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وليستر في البقاء في دوري الأضواء.

واستخدم موقع bettingexpert بيانات من (BETSiE) للتنبؤ بالشكل الذي سيبدو عليه الجدول النهائي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع بقاء 3 مباريات لغالبية الفرق.

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وكانت النتائج كما هي متوقعة حيث حصد السيتي اللقب متقدما على أرسنال في معركة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سيتفوق يونايتد ونيوكاسل على ليفربول، الذي سيتعين عليه اللعب في الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الخامس في الترتيب.

ويأتي برايتون سادسا، ومن خلفه توتنهام في المركز السابع، فيما يضمن أستون فيلا المركز الثامن.

أما فيما يتعلق بالهبوط، توقع الكمبيوتر العملاق أن يهبط كل من ليدز وليستر سيتي إلى جانب ساوثهامبتون، مع بقاء إيفرتون وبالنسبة لموسم تشيلسي السيء سينهي البلوز خلف كريستال بالاس في المركز الـ12.

المصدر: goal

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