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مقاتل يربح مكافأة إضافية بقيمة 50 ألف دولار لقاء ضربة قاضية في 13 ثانية (فيديو)

الرياضة

مقاتل يربح مكافأة إضافية بقيمة 50 ألف دولار لقاء ضربة قاضية في 13 ثانية (فيديو)
Globallookpress / Matt Davies
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حصل المقاتل الأمريكي بريان باتل على مكافأة مالية بعد فوزه على مواطنه غابرييل غرين، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن بطولة " UFC on ABC 4"، للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واحتاج بريان باتل لـ13 ثانية فقط لإسقاط مواطنه بالضربة القاضية على أرض حلبة النزال، الذي جرى بينهما في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، في فئة الوزن المتوسط ما دون 77 كغم.

وحصل باتل على جائزة إضافية "مكافأة" بقيمة 50 ألف دولار على الضربة القاضية المميزة التي أنهى بها المواجهة، علاوة على استحقاقاته من المشاركة في النزال. 

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حقق بريان باتل (30 عاما) انتصاره العاشر حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني غابرييل غرين (28 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: "karate.ru" 

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