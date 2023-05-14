20 ألف شخص يشاركون في ماراثون موسكو

شارك حوالي 20 ألف شخص في النسخة التاسعة لماراثون موسكو، التي استضافتها العاصمة الروسية لأول مرة على مدار يومين.

وجرى اليوم الأحد سباق التتابع للشركات إضافة إلى سباق لمسابقة 21.1 كيلومترا، بينما شهد يوم أمس السبت، سباقا لمسافة 5 كيلومترات، وآخر للأطفال.

وقال دميتري تاراسوف، مدير "نصف ماراثون" موسكو: "في غضون يومين فقط، شارك حوالي 20.000 عداء في نصف ماراثون موسكو. ومن بينهم رياضيون محترفون وهواة ذوو خبرة، يعتبر "نصف الماراثون" بالنسبة لهم وقت الإنجازات الرياضية وفرصة لتحديث سجلهم الشخصي، وكذلك مبتدئون، وتعتبر المشاركة في نصف ماراثون موسكو الفصل الأول في تاريخ مشاركتهم في رياضة الجري".

المصدر: "russian.rt.com"