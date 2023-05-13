توربيدو موسكو يودع دوري الأضواء مبكرا

هبط نادي توربيدو موسكو إلى دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم، عقب هزيمته أمام جاره تسيسكا في "ديربي" العاصمة موسكو (0-3) الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وأحرز المهاجم فيودور تشالوف هدفين لفريق تسيسكا موسكو في الدقيقتين (5، و90 من ركلة جزاء)، وتخللهما هدف زميله إيفان أوبلياكوف في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحقق فريق تسيسكا موسكو انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

بينما تعرض نادي توربيدو موسكو للهزيمة الخامسة على التوالي، ويتذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة فقط، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

المصدر: RT