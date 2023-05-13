الديناصور البافاري يلتهم ضيفه شالكه (فيديو)

ألحق فريق بايرن ميونخ هزيمة ساحقة بضيفه شالكه (6-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

ووضع النجم توماس مولر الفريق البافاري في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وضاعف زميله جوشوا كيميتش النتيجة بعد 8 دقائق فقط بهدف سجله من ضربة جزاء.

وضاعف المهاجم سيرج جنابري بدوره النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (50 و65).

وأضاف المهاجم الفرنسي ماتيس تيل الهدف الخامس لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 80، قبل أن يختتم زميله المدافع المغربي نصير مزراوي السداسية عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وحقق فريق بايرن ميونخ، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، ليصبح على بعد خطوتين من الاحتفاظ باللقب، بعد ابتعاده بفارق 4 نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند، قبل مباراته أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد نادي شالكه عند 30 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب "البوندسليغا" ليواجه شبح الهبوط.

المصدر: RT