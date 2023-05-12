الأهلي يكتسح الترجي في عقر داره لكن في غياب جماهيره (فيديو)

خرج نادي الأهلي المصري بفوز عريض من ملعب مضيفه الترجي التونسي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدفين متتاليين "للمارد الأحمر" عند الدقيقتين (8، و56)، بينما تكفل زميله المهاجم المصري محمود كهربا بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، في غياب الجماهير بسبب العقوبة على النادي التونسي.

3 اهداف للاهلى فى رادس الاهلى بالفعل غول افريقيا pic.twitter.com/QdTHtA9NlB — Al Ahly season الاهلى سيزون (@AlahlySyzwn) May 12, 2023

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ووضع نادي الأهلي قدما له في النهائي بعد هذا الفوز الساحق، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT