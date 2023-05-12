الأهلي والترجي وجها لوجه في "القمة العربية".. التفاصيل
يحل نادي الأهلي المصري ضيفا على نظيره الترجي التونسي في المباراة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الجمعة، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وستجري المواجهة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت غرينتش.
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي:
1- محمد صدقي الدبشي
2- محمد بن علي
3- راشد العرفاوي
4- محمد أمين توغاي
5- محمد بن رمضان
11- صابر بوغرين
13- رائد بوشنبية
15- فوسيني كوليبالي
19- معتز زدام
27- محمد علي بن حمودة
24- ياسين مرياح.
#TotalEnergiesCAFCL Semifinal #ESTASC | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @AlAhly🇪🇬 : Starting Lineup / تشكيل الفريق / La formation de départ pic.twitter.com/SNx119Vl8b— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 12, 2023
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للأهلي:
1- محمد الشناوي
6- ياسر إبراهيم
7- محمد عبد المنعم كهربا
8- حمدي فتحي
13- مروان عطية
14- حسين الشحات
15- أليو ديانغ
21- علي معلول
23- بيرسى تاو
24- محمد عبد المنعم
30- محمد هاني.
📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي
⚫️| #أفريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/NyG2fQFiLA
وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في 20 مباراة، 18 منها في دوري أبطال إفريقيا، واثنتان في الكونفدرالية الإفريقية.
وفي دوري الأبطال، ينحاز التاريخ إلى الأهلي الذي فاز في 9 مباريات، بينما فعل الترجي ذلك في 3 منها، واحتكم الفريقان لنتيجة التعادل 6 مرات.
يذكر أن الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا بواقع 10 بطولات، فيما توج الترجي التونسي باللقب 4 مرات.
المصدر: وكالات