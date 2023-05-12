تحت أنظار محمد بن سلمان.. الهلال يعود من بعيد ويحرم الوحدة من إنجاز تاريخي (فيديو)

توج نادي الهلال بلقب بطل مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نادي الوحدة، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) بعد تمديد النهائي الذي جمعهما مساء يوم الجمعة.

وتقدم فريق الوحدة "فرسان مكة" بهدف سجله لاعب خط الوسط الفرنسي عبد الكريم يودا عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

هدف الوحدة بصوت فارس عوض



pic.twitter.com/ckzHbBp77i — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 12, 2023

ولكن نادي الهلال "الزعيم" عاد من بعيد وأدرك التعادل عبر مدافعه علي هادي آل بليهي بحلول الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الضائع من أصل الدقائق الـ11 التي احتسبها حكم الساحة البولندي شيمون مارتسينياك.

هدف التعادل للهلال في الدقيقة 99 عن طريق علي البليهي



pic.twitter.com/ETO7Q7fLoZ — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 12, 2023

ومن ثم انتزع "الزعيم" الفوز في سلسلة ركلات الترجيح بنتيجة (7-6) بفضل حارس مرماه عبد الله المعيوف، الذي تصدى لثلاث ركلات، وأحرز هدف الفوز بنفسه من ركلة الترجيح التاسعة الحاسمة، في المباراة النهائية التي جرت في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، وحضرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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المعيوف ينهي الماراثون بعد أن طال، يتصدى ويسجل بنفسه هدف الفوز



pic.twitter.com/aODonM3bR3 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 12, 2023

سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحيي الجماهير .



pic.twitter.com/9huW1LQUhF — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 12, 2023

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وأحرز نادي الهلال لقب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة منذ عام 2020، والعاشرة في تاريخه.

في المقابل، فشل نادي الوحدة في الفوز باللقب الثالث في تاريخه، بعد انتظار طويل دام 57 عاما، وذلك منذ عام 1966، حيث رفع الكأس عامي (1957، و1966).

بينما يحمل نادي الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطل الكأس برصيد 13 لقبا، آخرها عام 2016.

المصدر: وكالات