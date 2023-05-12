التشكيلة الأساسية لطرفي نهائي كأس السعودية

تتجه أنظار متابعي كرة القدم السعودية، اليوم الجمعة، نحو مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، التي تحتضن نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والوحدة.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة البولندي شيمون مارتسينياك صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الأرجنتيني رامون دياز (63 عاما) المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للزعيم" لمواجهة الوحدة:

1- عبد الله المعيوف

12- ياسر الشهراني

5- علي آل بليهي

20- جانغ هيون سو

2- محمد البريك

8- عبد الله عطيف

28- محمد كنو

19- أندريع كاريلو

96- ميشايل ديلغادو

10- لوسيانو فييتو

17- موسى ماريغا.

بينما اختار التشيلي خوسيه لويس سييرا (54 عاما) المدير الفني لنادي الوحدة، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

1- منير محمدي

28- حمد الجيزاني

6- أوسكار دوارتي

2- علي مكي

27- إسلام هوساوي

76- فيصل فجر

4- وليد باخشوين

88- علاء حجي

24- عبدالعزيز نور

87- أنسيلمو دي مورايس

74- عبد الكريم يودا.

المصدر: RT