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الأهل والترجي وجها لوجه في "القمة العربية".. التفاصيل

الرياضة

الأهل والترجي وجها لوجه في
twitter/AlAhly
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يحل نادي الأهلي المصري ضيفا على نظيره الترجي التونسي في المباراة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الجمعة، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وستجري المواجهة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت غرينتش. 

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي:

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للأهلي:

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في 20 مباراة، 18 منها في دوري أبطال إفريقيا، واثنتان في الكونفدرالية الإفريقية.

وفي دوري الأبطال، ينحاز التاريخ إلى الأهلي الذي فاز في 9 مباريات، بينما فعل الترجي ذلك في 3 منها، واحتكم الفريقان لنتيجة التعادل 6 مرات.

يذكر أن الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا بواقع 10 بطولات، فيما توج الترجي التونسي باللقب 4 مرات.

المصدر: وكالات

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