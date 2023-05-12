اقتراح "مجنون" من أجل إنقاذ كرة القدم في الملاعب الأوروبية

خرج أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، باقتراح "مجنون" من أجل تطوير كرة القدم في الملاعب الأوروبية خلال المواسم المقبلة.

وحصد نابولي مؤخرا بطولة الدوري الإيطالي قبل نهاية الموسم بعدة جولات، وبهذه المناسبة خرج رئيس النادي في حوار مطول مع صحيفة La Repubblica للحديث عن مستقبل كرة القدم.

وقال دي لاورينتيس: "لدي فكرة، لماذا نلعب في الشتاء عندما يكون هناك الثلج والمطر والبرد؟ ألا يمكن أن نبدأ الدوريات في جميع أنحاء أوروبا في الأول من أبريل لمدة 7 أشهر حتى شهر أكتوبر؟ إنها ليست كذبة أبريل بل فكرة حقيقية".

وأضاف: "من نوفمبر إلى مارس هناك خمسة أشهر متبقية للاعبين من أجل الراحة واللعب مع المنتخبات الوطنية، إذا كان لدي لاعبون أفارقة لماذا أحرم نفسي منهم من أجل كأس إفريقيا في يناير؟".

#DeLaurentiis: "Voglio tenere tutta la squadra. Mi piacerebbe avere un americano ed un giapponese"



Aurelio De Laurentiis a Repubblica, tra campo e calciomercato, rilancia le sue ambizioni dopo la conquista dello Scudetto.



✍️🏻@Guidolino8https://t.co/aPoCygqeRa — Napoli Network (@napoli_network) May 12, 2023

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وأما عن دوري السوبر الممتاز: "فكرة المنافسة الأوروبية مع أفضل الفرق من كل دوري وضعتها جانبا، وإلا سيغضب الجميع، قلت إنه يجب طرح 10 مليارات على الطاولة وليس 4 إلى 5 مليارات التي سيضمنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الدورة التالية".

وعن ملاعب كرة القدم: "لدينا مشكلة كبيرة في الملاعب مع بعض الاستثناءات النادرة، هناك ملاعب عفا عليها الزمن وبالكاد يمكن رؤية المباراة هناك، هل يمكننا جلب العائلات إلى هذه الأماكن؟ هل يمكننا جعل الملاعب أماكن مناسبة للناس للبقاء في الملعب طوال اليوم للاستمتاع وتناول الطعام؟ بالنسبة لي كنت سأحتفل بحفلات الزفاف والمناسبات الأخرى في الملعب".

وعن التعليم: "أود من وزير التعليم أن يتخيل القيام بدرسين مدتهما ساعة واحدة في الشهر، حيث يبدأ لوتشيانو سباليتي أو كارلو أنشيلوتي في إخبار الطلاب من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية ما هي كرة القدم وأدوار اللاعبين والخطط المختلفة".

المصدر: "وسائل إعلام"