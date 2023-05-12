حيلة لتفادي إضراب السكة الحديد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أصبح في مقدور جماهير مانشستر يونايتد والسيتي، المتجهين لمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التنقل بنحو 120 حافلة للذهاب إلى ملعب المباراة.

ويأتي ذلك بعدما أضاف الاتحاد الإنجليزي، حافلات جديدة، بسبب إضراب عمال السكة الحديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن 60 حافلة لكل فريق تم توفيرها من جانب الاتحاد، لتعويض النقص في السكك الحديدية للجماهير المتجهة إلى لندن لمشاهدة المباراة التي ستقام في 3 يونيو، بسبب إضراب مخطط له من جانب عمال السكة الحديد.

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وعمل الاتحاد الإنجليزي مع إدارة المدينة، على توفير حديقة وممشى للجماهير في فرينت كونتري بارك، وذلك لتوفير خدمات وقوف السيارات للجماهير الذين سيتوجهون إلى ويمبلي بسياراتهم الخاصة.



وقال توم ليج رئيس العمليات الخارجية بالاتحاد الإنجليزي: "لقد عملنا عن قرب مع الناديين وشركات السفر، من أجل توفير خيارات إضافية للجماهير القادمين إلى ويمبلي من أجل الحدث الأبرز في الموسم".



وأضاف: "نطلب من أي مشجع يعتزم السفر للمباراة، أن يخطط للرحلة جيدا ويحاول الاستفادة من الخيارات المتاحة لدعمه".

المصدر: "وكالات"