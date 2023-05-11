جوائز مالية ضخمة بانتظار السيتي حال التتويج بالثلاثية

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، من خلال الفوز بألقاب البريميرليغ ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 4 جولات من النهاية مع خوض السيتي مباراة أقل من المدفعجية.

كما يتواجد السيتي في نصف نهائي دوري الأبطال، ونجح في العودة بتعادل ثمين أمام ريال مدريد في لقاء الذهاب من ملعب البيرنابيو بنتيجة (1-1)، على أن يخوض الإياب على ملعبه الاتحاد الأسبوع المقبل.

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ووصل السيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وينتظر مواجهة غريمه مانشستر يونايتد الشهر المقبل، وفي حال توج بالثلاثية سيحصد ما يقارب من 300 مليون إسترليني كجوائز مالية، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وفي حال توج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في آخر 6 أعوام، فسيحصل على 164 مليون إسترليني مثل الموسم الماضي.



أما التتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى، فسيضمن للسيتي جائزة مالية قدرها 117.2 مليون إسترليني، مقابل الحصول على 3.9 مليون إسترليني حال التتويج بكأس الاتحاد، أي ما مجموعه 285.1 مليون إسترليني.

المصدر: "وسائل إعلام"