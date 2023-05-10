بعد فضيحة "الخيانة" الشهيرة.. مشهد مثير أثناء لقاء دي بروين وكورتوا (فيديو)

أثارت لقطة عناق نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بعد مباراة الفريقين في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، تفاعلا كبيرا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عناق كورتوا ودي بروين بعد المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

📸 كورتوا و دي بروين بعد اللقاء pic.twitter.com/ET9XQ59jLf — COPE (@COPE_AR) May 9, 2023

كذب دي بروين بلعب ب قهر بحسه بتذكرها قبل ما يرمي ع كورتوا https://t.co/VlDS09ZT31 — 𝙎𝘼𝙍𝘼 (@saraomari_) May 9, 2023

كورتوا انا متأكد ماسك إشي على ديبروين 🤣 pic.twitter.com/8IIq6gesjF — Moayyad 🇯🇴🇯🇴 (@NasrallhMoayyad) May 10, 2023

وكانت حبيبة دي بروين السابقة، كارولين ليجنين، اعترفت بأنها خانت اللاعب البلجيكي مع كورتوا عام 2014، خلال رحلتها إلى مدريد حيث كان يلعب الحارس البلجيكي لصالح نادي أتلتيكو مدريد.

وقالت ليجنين في تصريحات نقلها موقع "Bleacher Report" عام 2014 من مقابلة أجرتها مع صحيفة "سبورت" البلجيكية: "اعتقد كيفن أن هذه الرحلة كانت فكرة جيدة. سألته مسبقا. ولكن بعد ذلك حدث شيء لم يكن يجب أن يحدث أبدا. أنا أتقبل ذلك ولكن كيفن وأنا لم نكن على وفاق، ووجدت الراحة في ذراعي تيبوت (كورتوا)".

وأردفت ليجنين قائلة: "في ذلك المساء، وفر لي تيبو ما لم أحصل عليه من علاقة استمرت ثلاث سنوات مع كيفن"، حسب قولها.

كذب دي بروين بلعب ب قهر بحسه بتذكرها قبل ما يرمي ع كورتوا https://t.co/VlDS09ZT31 — 𝙎𝘼𝙍𝘼 (@saraomari_) May 9, 2023

وعلق لاعب الوسط البلجيكي على الحادثة في سيرته الذاتية "Keep It Simple" قائلا: "لا أستطيع أن أصدق ما فعله كورتوا بعد، لكننا نواصل العمل معا كمحترفين"، حسب قوله.

وتزوج دي بروين بعد ذلك من ميشيل لاكرو، عام 2017 بعد علاقة استمرت 3 سنوات وأنجب منها 3 أطفال.

من جانبه، يرتبط تيبو كورتوا بعلاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الإسرائيلية، ميشيل غيرزيغ.

ومنذ عام 2014 لعب دي بروين وكورتوا معا في المنتخب البلجيكي بدون أي مشاكل وبقيت علاقة الزمالة قائمة بينهما.

يذكر أن دي بروين سجل هدف التعادل بطريقة رائعة في شباك كورتوا بمباراة "سانتياغو برنابيو" رغم تصدي الحارس البلجيكي لكراته في شوط المباراة.

المصدر: وكالات