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الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ينتقد غوارديولا بسبب تهميش أحد نجومه

الرياضة

الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ينتقد غوارديولا بسبب تهميش أحد نجومه
AFP /LAURENCE GRIFFITHS
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انتقد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا، بسبب تهميش المهاجم جوليان ألفاريز أحد نجوم "التانغو" في مونديال قطر 2022.

ولم يقدم بيب غوارديولا على إجراء أي تغيير خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ريال مدريد (1-1) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

عاد المان سيتي من الأراضي الإسبانية بعد تعادله أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-1 مع ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواجه غوارديولا انتقادات بعد المباراة بسبب عدم إقحامه لبعض النجوم، أمثال الجزائري رياض محرز والإنجليزي فيل فودين وغيرهما، لمحاولة انتزاع الفوز من الفريق الملكي.

واستغرب سيرخيو أغويرو خلال مقابلة عبر شبكة "ESPN"، من عدم استعانة غوارديولا بخدمات جوليان ألفاريز، بقوله: "ما لا أستطيع فهمه، هو عدم استعانة غوارديولا بجوليان (ألفاريز)، أتعجب حقا، لكن هذا بيب، الذي لا يفضل أي شخص".

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وأكد أغويرو أنه لو كان محل المدرب الإسباني لدفع بمواطنه ألفاريز في كل مباراة، نظرا لحاجته للإبقاء على حيويته وفاعليته في الثلث الهجومي.

يذكر أن جوليان ألفاريز (23 عاما) انضم إلى صفوف نادي مانشستر سيتي صيف 2022، قادما من فريق ريفر بليت الأرجنتيني، مقابل 14 مليون جنيه إسترليني، ليسجل في موسمه الأول 15 هدفا، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة بمختلف البطولات.

المصدر: وكالات

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