دوري الأبطال.. أمسية كروية ملتهبة تفوح منها رائحة الثأر

يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء اليوم الثلاثاء في الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (63 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه الإنجليزي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- تيبو كورتوا

2- داني كارفاخال

إقرأ المزيد

4- دافيد آلابا

8- توني كروس

9- كريم بنزيما

10- لوكا مودريتش

12- إدواردو كامافينغا

15- فيديريكو فالفيردي

20- فينيسيوس جونيور

21- رودريغو

22- أنطونيو روديغر.

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذه الملحمة الكروية ضد مضيفه الملكي:

31- إيدرسون

25- مانويل أكانجي

3- روبين دياز

5- جون ستونز

2- كايل ووكر

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة ريال مدريد @realmadridarab في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 📝#السيتيpic.twitter.com/uQrBHnqI0D — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 9, 2023

يذكر أن ريال مدريد كان قد أقصى فريق مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بالذات للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على الفريق الإنجليزي (3-1) بعد الوقت الإضافي من مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معوضا خسارته في لقاء الذهاب (3-4) على ملعب "الاتحاد".

وسيلعب المتأهل من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من "الديربي" الإيطالي وقطبي مدينة ميلانو الكروي فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي "Ataturk Olympic Stadium" بمدينة إسطنبول التركية.

المصدر: RT