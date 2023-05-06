مدرب الهلال السعودي يثير الجدل بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال آسيا

أثار المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، جدلا واسعا وسط جماهير فريقه الهلال السعودي، بعدما ألمح إلى الرحيل عن منصبه، بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2022.

وجرد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه 1-0 بهدف عكسي السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهابا 1-1 في الرياض.

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وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشكر نادي الهلال، الذي منحني فرصة خوض نهائي دوري أبطال آسيا (مرتين)".

كما قدم دياز، الشكر إلى جميع نجوم نادي الهلال، على المستوى الذي قدموه في النهائي القاري على الرغم من ضغط المباريات، ومشاكل الإصابات والحرمان من التعاقدات.

وأشار المدرب الأرجنتيني، إلى أن الزعيم الهلالي، لعب بشكل أفضل في مباراة الإياب، مما قدمه في لقاء الذهاب، إلا أن الحظ وقف ضده.

وكان دياز، خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام 2017، في ولايته الأولى مع الهلال، بالسقوط أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بالذات وبنفس السيناريو حيث تعادل الفريقان ذهابا في الرياض بهدف لمثله قبل أن يفوز الفريق الياباني في ملعبه إيابا بهدف دون رد.

المصدر: وكالات