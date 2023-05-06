دوري أبطال آسيا.. أوراوا يجرد الهلال من اللقب ويتوج للمرة الثالثة

جرد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه عليه 1-0 السبت في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهابا 1-1 في الرياض.

وسجل هدف المباراة الوحيد البيروفي أندريه كاريو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48، ليحرز أوراوا لقبه الثالث في البطولة القارية بعد 2007 و2017، فيما تجمد الرصيد القياسي للهلال عند أربعة ألقاب في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.

هدف أوراوا بعد خطأ أندريه كاريو ❌pic.twitter.com/rifQ2GNkNT — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) May 6, 2023

وكرر أوراوا، سيناريو عام 2017، عندما تعادل في الرياض أمام الهلال بنتيجة 1-1، قبل الفوز 1-0 في اليابان ويتوج بلقبه القاري الثاني حينها.

المصدر: وكالات