الإصابة تنهي موسم لوريس مع توتنهام

يغيب الحارس الفرنسي هوغو لوريس قائد فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم، جراء إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن الفريق اللندني الجمعة.

وأصيب لوريس بطل العالم مع فرنسا عام 2018 الذي أعلن اعتزاله الدولي أخيرا، في 23 أبريل خلال الشوط الأول الكارثي في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد 1-6، حين تلقى خمسة أهداف في 21 دقيقة قبل أن يستبدل.

وقال المدرب المؤقت لتوتنهام، راين مايسون، إن الحارس البالغ 36 عاما لن يكون حاضرا في مباراتي توتنهام المقبلتين و"سيغيب حتى نهاية الموسم".

وأوضح المدرب عشية مواجهة كريستال بالاس "لقد حصلنا على النتائج، ومن الواضح أنها مخيبة للآمال، ولكن هذا ما كنا نخشاه منذ البداية".

ومع بقاء عام واحد فقط من عقد لوريس، لم يرغب مايسون في مناقشة مستقبل لاعبه، قائلا "لا يمكنني التحدث عن الموسم المقبل".

وأضاف "نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن يكون جزءا من الفريق، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك".

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتأخر توتنهام بفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب