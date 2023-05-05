أكثر تنافسية.. نظام جديد لدوري أبطال آسيا

كشف شين مان جيل، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن النظام الجديد لدوري أبطال آسيا.

وقال جيل، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "النظام الجديد لدوري أبطال آسيا سيكون بين سبتمبر 2024 وحتى مايو 2025، ومن الموسم المقبل سنقوم ببعض التغييرات لعدد الفرق واللاعبين الأجانب، والتغييرات تشمل جدول المباريات ومباريات خروج المغلوب لدوري أبطال آسيا".

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وأردف: "نريد إقامة مسابقة أكثر تنافسية لتحظى باهتمام جماهيري أكثر، ونرغب بإضافة الحماس بشكل أكبر للجماهير والإعلام في منافسات دوري أبطال آسيا".



وأوضح: "النظام الجديد لدوري أبطال آسيا لن يكون فيه عدد اللاعبين الأجانب محدودا، والبطاقة الحمراء أو العقوبة المعلقة بمسابقتنا ترحل لنفس المسابقة وليس المباريات المحلية".

وأكد: "نحن متحمسون لاستضافة السعودية لكأس أمم آسيا 2027 ".



وختم: "الفائز بدوري أبطال آسيا سيحصل على 4 ملايين دولار، والثاني 2 مليون دولار، وكأس العالم للأندية المقبل في السعودية سيكون بنفس النظام السابق للبطولة".

المصدر: "وسائل إعلام"