تقليد رونالدو بميدالية الشرف لمدينة لشبونة

أعلن كارلوس مويداس، رئيس بلدية لشبونة أن نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي ترتبط مسيرته "ارتباطا وثيقا بتاريخ" المدينة، سيقلد ميدالية الشرف للعاصمة.

وقال مويداس إن رونالدو "دافع دائما عن اسم لشبونة وروج له وعرضه في كل أنحاء العالم".

وأضاف أن "تاريخ كريستيانو رونالدو الذي كان مرات عدة أفضل لاعب في العالم، مرتبط بشكل وثيق بتاريخ لشبونة".

وولد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في جزيرة ماديرا البرتغالية، وانتقل بمفرده إلى لشبونة في سن الثانية عشرة، حيث تدرب في أكاديمية نادي سبورتينغ.

وبدأ المهاجم البالغ من العمر 38 عاما والذي يلعب حاليا مع نادي النصر السعودي، مسيرته الاحترافية مع نادي سبورتينغ لشبونة في مباراة ضد إنتر الإيطالي في 14 أغسطس 2002.

المصدر: أ ف ب