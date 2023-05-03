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صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا على حساب فولهام

الرياضة

صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا على حساب فولهام
AP
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز ثمين وصعب على حساب ضيفه فولهام بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وهذا الهدف هو الـ18 لصلاح هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الرابع في قائمة ترتيب الهدافين.

أما ليفربول، فقد رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، وبات على بعد 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بأن يونايتد يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: RT

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