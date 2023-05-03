صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا على حساب فولهام

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز ثمين وصعب على حساب ضيفه فولهام بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

الدوري الانجليزي : ليفربول 1 - 0 فولهام | هدف محمد صلاح



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pic.twitter.com/gv8Lp37mzO — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) May 3, 2023

وهذا الهدف هو الـ18 لصلاح هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الرابع في قائمة ترتيب الهدافين.

أما ليفربول، فقد رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، وبات على بعد 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بأن يونايتد يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: RT