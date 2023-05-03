الاتحاد الدولي للدراجات يسمح للروس بالمشاركة في البطولات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، يوم الأربعاء، عن السماح للدراجين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في البطولات الدولية اعتبارا من 1 يونيو المقبل في وضع محايد.

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع الاتحاد الدولي للدراجات، الذي يعقد حاليا في مدينة كالياري الإيطالية.

كما تقرر حظر تسجيل أي أحداث في روسيا وبيلاروس وعدم الاعتراف بأي طلب من هاتين الدولتين لاستضافة كأس أو بطولة العالم.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات، سمح في وقت سابق للرياضيين الروس على أساس فردي بالمشاركة في البطولات في وضع محايد إذا تنافسوا في فرق محترفة غير مسجلة تحت علم روسيا أو بيلاروس.

المصدر: sportbox.ru