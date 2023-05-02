باريس سان جيرمان يوقف ميسي عن خوض المباريات والتدريبات

أوقف نادي باريس سان جيرمان نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن النادي.

وذكرت شبكة "bbc sport" البريطانية، أن ميسي لن يتدرب أو يلعب للنادي طوال فترة الإيقاف.

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وشددت "bbc sport" على أن ميسي البالغ من العمر 35 عاما طلب الإذن بالسفر للقيام بأعمال تجارية ولكن تم رفض طلبه.

وسافر ميسي إلى السعودية أمس الاثنين، غداة الهزيمة المفاجئة لسان جيرمان في عقر داره أمام ضيفه لوريان 1-3 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبسبب هذه العقوبة، سيغيب ميسي عن مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، ويقال إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وبصدد العودة مجددا إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية عينت ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل "البرغوث" زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية.

المصدر: "bbc sport"