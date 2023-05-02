ميسي يزور حي الطريف الشهير في الدرعية (صور)

واصل أسطورة كرة القدم و"سفير السياحة السعودية" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته للمدن السعودية.

وظهر النجم الأرجنتيني مع عائلته، اليوم الثلاثاء، في مدينة الدرعية التاريخية، حيث التقطت له صور في حي الطريف الشهير.

#أهلاً_ميسي في أرض العراقة وأصل التاريخ؛ الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنها تجارب متنوعة مع زوجته انتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف. pic.twitter.com/YzPBcG8ltB — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 2, 2023

ورحب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بميسي أثناء زيارته للأماكن السياحية في المملكة برفقة عائلته.

ونشر وزير السياحة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورا لجولة ميسي السياحية في مدينة الدرعية برفقة عائلته معلقا عليها: "أهلا ميسي في أرض العراقة وأصل التاريخ، الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنتها تجارب متنوعة مع زوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسيرو، حيث التقى بالشعب السعودي الكريم المضياف في حي الطريف".

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل "البرغوث" زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية.

المصدر: وكالات