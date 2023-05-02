8 لاعبين عرب في التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيلة المثالية لجولة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التشكيلة تواجد 8 لاعبين عرب، بواقع 3 من الوداد المغربي، و2 من الترجي التونسي ومثلهما من الأهلي المصري، ولاعب من الرجاء المغربي وآخر من شبيبة القبائل، فيما تواجد ثنائي من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع "الوداد المغربي".

خط الدفاع: بنتايك "الرجاء المغربي" - أبو الفتح "الوداد المغربي" - ياسين مرياح "الترجي التونسي" - محمد هاني "الأهلي".

خط الوسط: حمدي فتحي "الأهلي" - محمد علي بن رمضان "الترجي التونسي" - يحيى جبران "الوداد المغربي".

خط الهجوم: زواني "ماميلودي صن داونز" - مورينا "ماميلودي صن داونز" - آدم رجم "شبيبة القبائل الجزائري".

تجدر الإشارة إلى أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيشهد مواجهة الأهلي مع الترجي التونسي، وماميلودي صن داونز مع الوداد المغربي.

المصدر: وكالات