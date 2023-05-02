سابالينكا تنهي مغامرة المصرية ميار شريف في دورة مدريد

انتهت مغامرة المصرية ميار شريف، في بطولة مدريد للتنس للماسترز، عند الدور ربع النهائي، إثر خسارتها أمام المصنفة ثانية عالميا، البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وخسرت ميار، المصنفة 59 عالميا، المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2 و2-6 و1-6، في غضون ساعتين.

Getting it done 🤝



2021 Madrid champ @SabalenkaA comes from a set down to defeat Sherif and move into the final four!#MMOPENpic.twitter.com/qEeyAdziMW — wta (@WTA) May 2, 2023

وكانت ميار، حققت أكبر فوز في مسيرتها وفي تاريخ أي لاعبة في التنس المصري، وذلك بعد فوزها في دور الـ32 لمنافسات بطولة مدريد الحالية على المصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين غارسيا.

وفي دور الـ16 من البطولة ذاتها، أقصت ميار، البلجيكية أليس مارتينيز المصنفة 29 عالميا، لتصبح أول لاعبة مصرية على الإطلاق تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة في التنس.

المصدر: WTA