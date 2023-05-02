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سابالينكا تنهي مغامرة المصرية ميار شريف في دورة مدريد

الرياضة

سابالينكا تنهي مغامرة المصرية ميار شريف في دورة مدريد
AP
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انتهت مغامرة المصرية ميار شريف، في بطولة مدريد للتنس للماسترز، عند الدور ربع النهائي، إثر خسارتها أمام المصنفة ثانية عالميا، البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وخسرت ميار، المصنفة 59 عالميا، المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2 و2-6 و1-6، في غضون ساعتين.

وكانت ميار، حققت أكبر فوز في مسيرتها وفي تاريخ أي لاعبة في التنس المصري، وذلك بعد فوزها في دور الـ32 لمنافسات بطولة مدريد الحالية على المصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين غارسيا.

وفي دور الـ16 من البطولة ذاتها، أقصت ميار، البلجيكية أليس مارتينيز المصنفة 29 عالميا، لتصبح أول لاعبة مصرية على الإطلاق تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة في التنس.

المصدر: WTA

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