نتيجة قرعة الدور الـ32 لكأس مصر

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين، قرعة الدور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وقررت لجنة المسابقات، إجراء قرعة موجهة لبطولة كأس مصر، بوضع الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين حتى النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الزمالك # بروكسي

فاركو # المصرية للاتصالات

سيراميكا كليوباترا # دكرنس

المقاولون العرب # الحمام مطروح

طلائع الجيش # الشرقية بالزقازيق

البنك الأهلي # الشبان المسلمين

الاتحاد السكندري # السكة الحديد

بيراميدز # راية

الأهلي # منتخب السويس

الداخلية # أسوان

المصري # بترول أسيوط

حرس الحدود # غزل المحلة

الإسماعيلي # النجوم

سموحة # ألو إيجيبت

إنبي # لافيينا

فيوتشر # طلائع الأسطول

وتقام مباريات الدور الـ32 لبطولة كأس مصر في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، بينما يلعب دور الـ16 في الفترة من 25 إلى 30 من نفس الشهر.

وكان الأهلي فاز بآخر نسخة لبطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

المصدر: وكالات