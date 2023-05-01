أسفرت مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي جرت السبت، عن تأهل الوداد المغربي، والأهلي المصري، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي للمربع الذهبي.

وتأهل الوداد بعد فوزه على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، فيما تأهل صن داونز بعدما تخطي فريق شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبلغ النادي الأهلي المربع الذهبي على حساب نظيره الرجاء المغربي بتفوقه عليه بهدفين دون رد في مجموع المباراتين، كما تأهل الترجي على حساب نظيره شبيبة القبائل (2-1).

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

الترجي #الأهلي: من المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، في تونس، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو المقبل، في القاهرة.

الوداد # صن داونز: من المقرر أن تجري مباراة الوداد أمام نظيره صن داونز في الدار البيضاء يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب بعد أسبوع في جنوب إفريقيا.

المصدر: RT