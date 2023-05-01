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ميسي يصل إلى الرياض في زيارة مفاجئة (فيديو)

الرياضة

ميسي يصل إلى الرياض في زيارة مفاجئة (فيديو)
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تواجد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمدينة الرياض السعودية.

وانتشر فيديو وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بالأسطورة الأرجنتيني، في العاصمة السعودية الرياض، باعتباره سفيرا للسياحة بالمملكة.

وكتب الخطيب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يسعدني أن أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في إجازته الثانية في السعودية".

وتابع: "يسعدنا مشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا".

وأثارت زيارة ميسي إلى السعودية حماس الكثير من مشجعي كرة القدم، خاصة أن "البرغوث" ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من الأندية في الدوري السعودي، في مقدمتها الهلال.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: RT

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