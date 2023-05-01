ميسي يصل إلى الرياض في زيارة مفاجئة (فيديو)

تواجد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمدينة الرياض السعودية.

وانتشر فيديو وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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من تواجد الاسطوره ميسي في العاصمه الرياض pic.twitter.com/JKUP3cHK4U — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) May 1, 2023

ورحب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بالأسطورة الأرجنتيني، في العاصمة السعودية الرياض، باعتباره سفيرا للسياحة بالمملكة.

I am happy to welcome Saudi Tourism Ambassador Lionel #Messi and his family on his second vacation in Saudi. We are happy to share our authentic Saudi welcome with you all #WelcomeMessi — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

وكتب الخطيب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يسعدني أن أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في إجازته الثانية في السعودية".

وتابع: "يسعدنا مشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا".

وأثارت زيارة ميسي إلى السعودية حماس الكثير من مشجعي كرة القدم، خاصة أن "البرغوث" ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من الأندية في الدوري السعودي، في مقدمتها الهلال.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: RT