بالفيديو.. أعمال عنف في لقاء النادي الإفريقي والنجم الساحلي في الدوري التونسي  

اندلعت مواجهات بين الأمن التونسي والجماهير في مواجهة "الكلاسيكو" بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي ضمن قمة الأسبوع الخامس من مرحلة التتويج في الدوري التونسي.

وتفجرت أعمال العنف احتجاج لاعبي ومسؤولي النادي الإفريقي على قرارات الحكم المصري أمين عمر.

وجرى اللقاء في ملعب "حمادي العقربي برادس" ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت لقطات فيديو قيام الجماهير برمي الألعاب النارية باتجاه عناصر الشرطة في محيط الملعب.

RT

وقام رجال الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب الجماهير.

وتأتي هذه الأحداث غداة أعمال عنف شهدتها مباراة الترجي الرّياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

وطلب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي فتح تحقيق وكشف جميع ملابسات هذه الأحداث. وذلك خلال زيارة قام بها إلى الملعب.

وحسم النجم الساحلي نتيجة اللقاء بفوزه الثمين على النادي الإفريقي بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

المصدر: RT