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الكرملين يكشف موقفه من توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن قبول الرياضيين الروس

الرياضة

الكرملين يكشف موقفه من توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن قبول الرياضيين الروس
Globallookpress /CHROMORANGE Bilderbox
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، موقف بلاده من توصيات اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بشأن قبول الروس في المسابقات الدولية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي سبورت" الروسية، عن بيسكوف قوله: "بالنسبة لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية، نعم، يتم تحليلها الآن، ويتم تطوير مناهجنا ومواقفنا".

في 28 مارس الجاري، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالمشاركة كرياضيين محايدين. في الوقت نفسه، تقترح المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمنافسة.

كما تشير التوصيات إلى استبعاد الروس والبيلاروس من البطولات الجماعية للفرق.

وأصدرت لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الروسية، الجمعة، بيانا بشأن توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، ووصفتها بأنها تمييزية ومفرطة.

المصدر: "sportbox.ru" 

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