وزير الرياضة الروسي يلتقي برئيس السنغال

صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، بأن بلاده تسعى لتوسيع العلاقات الرياضية مع السنغال، وذلك خلال لقاء عمل مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وقال أوليغ ماتيتسين أثناء الاجتماع: "نحن على استعداد لتوسيع العلاقات الرياضية مع السنغال وزيادة المشاركة المتبادلة للرياضيين من بلدينا في الأحداث الرياضية الجارية".

وأضاف وزير الرياضة الروسي: "إننا نرحب برغبة الطلاب السنغاليين بالدراسة في روسيا، ودراسة لغتها وثقافتها".

كما أشار أوليغ ماتيتسين إلى أن السنغال شريك مهم لروسيا في إفريقيا. وترتبط الدولتان بعلاقات صداقة وثقة واحترام متينة.

المصدر: "russian.rt.com"